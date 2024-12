Ciudad Obregón: Egresado del Tec de Monterrey aporta su talento musical en la pantalla chica

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a información proporcionada por el portal de noticias CONECTA, propio del Tecnológico de Monterrey, el joven cajemense Osiris Fernando Gil Beltrán, egresado de la carrera de producción multimedia del Tec, participó como compositor e intérprete del tema principal de la serie producida por la cadena TV4 de Guanajuato, ‘Amor sin mentiras’.

Con este trabajo, el ingeniero en producción multimedia da un paso más en su sueño que desde pequeño lo ha motivado a dar lo mejor de sí, desde su paso por la PrepaTec.

Yo pensaba desde niño que estaría tocando en escenarios grandísimos; hasta ahorita no ha pasado, pero no diría que estoy lejos. Estudié en el Tec porque me dijeron que campus Santa Fe tiene unas muy buenas instalaciones de estudios de grabación, lo cual es muy cierto”, añadió.