Crisis de desapariciones continúa con Sheinbaum; en Sonora suman 172 casos desde que es presidenta

Ciudad Obregón, Sonora.- La crisis de desapariciones forzadas en México no ha frenado, incluso con la nueva estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde que tomó protesta y hasta ayer, al cierre de la edición, se tiene registrado 13 mil 953 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno).

Y aunque se ha hablado del plan para disminuir los indicadores de inseguridad, hasta ahora la presidenta no ha presentado propuesta para enfrentar la epidemia de desapariciones y mucho menos ha recibido a las familias de las víctimas, como los colectivos de mujeres buscadoras, quienes desde el sexenio pasado buscan una reunión con la mayor autoridad en el país.

El acercamiento con la presidenta se ha buscado desde el pasado 30 de agosto, cuando 86 colectivos de búsqueda que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) emitieron un comunicado para que la mandataria fijara un posicionamiento en torno a la agenda de desapariciones y víctimas. Tres meses después no hay nada y el país ya suma 119 mil 162 personas desaparecidas y no localizadas, desde que se tiene registro hasta la actualidad.

Crisis continúa

De las 13 mil 953 personas desaparecidas y no localizadas, la mayoría son hombres, registrando nueve mil 569 casos, es decir, un 68.58 por ciento del total. Además, por entidades, la mayoría pertenece a la Ciudad de México, donde se han registrado cuatro mil 247 casos en lo que va del gobierno de Sheinbaum.

De la Ciudad de México, le sigue Tamaulipas, donde han desaparecido mil 346 personas del primero de octubre al primero de diciembre. Y Jalisco es el tercer estado con más casos, contabilizando un total de mil 224 en el mismo periodo de tiempo. Mientras que Sinaloa, afectado por la guerra entre La Mayiza y La Chapiza, suma ya 335 casos de personas desaparecidas y no localizadas.

Estado incluido

En Sonora, desde que Claudia asumió el cargo, han desaparecido 172 personas; de estas, el 81.40 por ciento, es decir, 140, son hombres. Los municipios de Hermosillo, Cajeme, Nogales, Caborca y Guaymas son los que lideran la lista con más desaparecidos durante este periodo, inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum. Del primero de octubre al primero de diciembre, Hermosillo registra 41 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que Cajeme contabiliza 26 y Nogales 13.

En los históricos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Sonora registra cuatro mil 833 personas desaparecidas y no localizadas, donde Hermosillo lidera con mil siete casos y le sigue Cajeme con 606 personas de las que no se sabe nada. Cabe señalar que uno de los colectivos más grandes de México, emanado de Sonora, como lo es Las Madres Buscadoras, buscó en varias ocasiones a Andrés Manuel López Obrador para reunirse con él y nunca fueron atendidas la petición; para la presidenta Sheinbaum es la misma, que las reciba.

