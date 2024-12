Operativo por las fiestas decembrinas busca obtener saldo blanco en Empalme

Comparta este artículo

Empalme, Sonora.- El operativo para las fiestas decembrinas en Empalme, donde participarán alrededor de 100 elementos entre bomberos, paramédicos, fuerzas de seguridad y dependencias municipales se encuentran listo.

Martín Moreno, coordinador municipal de Protección Civil, informó que existe una total coordinación entre las instituciones de emergencia y policíacas de los tres niveles de gobierno, a fin de brindar la seguridad adecuada a los visitantes y paisanos que vienen a pasar estas fiestas con sus familias.

Recalcó que entre las restricciones que habrá, es el de vigilar que no se consuman bebidas embriagantes en la calle, no manejar con aliento alcohólico, se respeten los señalamientos de tránsito, así como no cometer faltas al bando de policía, entre otras acciones más.

Agregó que estas medidas son para brindarles a las familias unas fiestas tranquilas, y a su vez tengan una estancia más placentera, y lo más importante que el resultado de estos operativos sea con saldo blanco.

Destacó que se solicita a los empalmenses que se diviertan de una forma ordenada y sin alterar el orden, al ser días donde decenas de familias disfrutan las celebraciones de fin de año.

Asimismo, dijo que dentro de las recomendaciones que harán, serán que cuiden a los menores de edad y personas de la tercera edad, quienes son los más propensos a contraer enfermedades propias de la temporada por las bajas temperaturas.

Fuente: Tribuna