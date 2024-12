Clima de HOY 28 de diciembre en Hermosillo; SMN alerta con temperaturas de 26°C

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este último sábado del año podría ser también uno de los más agitados del 2024, dado a que muchas personas se movilizarán para trasladarse a los sitios en los que pretenden pasar la segunda etapa de las Fiestas de Decembrinas, mientras que otros se encargarán de aprovechar el día para realizar las compras de la cena Año Nuevo; pero antes de salir de casa, es necesario que averigües cuál será el clima de hoy.

Como ya te informamos en el reporte del clima de general de Sonora, durante esta jornada se espera un cielo con nubes aisladas, sin lluvias en la entidad, mientras que el ambiente fresco con heladas en la zona de la sierra imperará en la región. Esta situación podría mejorar a lo largo del día, aunque el frío continuará presente en el área serrana, así que procura tomar tus precauciones en caso de que te encuentres ahí.

¿Cuál será el clima en Hermosillo para HOY 28 de diciembre?

De acuerdo con lo dicho en el portal del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), durante la jornada de hoy, se percibirá un cielo despejado durante toda la mañana, mientras que la temperatura con la que amaneceremos será de 11°C, lo cual permanecerá así hasta las 08:00 horas, momento en el que nos encontraremos con un clima soleado y sin una pizca de nubes en el horizonte, así que si tienes ganas de realizar actividades al aire libre, este es tu momento.

Para las 09:00 horas continuaremos con un clima soleado y alcanzaremos hasta los 14°C, mientras que el viento irá en dirección hacia el noreste y alcanzará rachas de 10 a 21 km/h. Para las 11:00 horas el termómetro alcanzará los 21°C, mientras que para las 14:00, llegaremos a los 27°C, siendo dicha medida la más alta que tendremos durante la jornada, a partir de entonces el ambiente volverá a ser frío.

Clima de hoy para Hermosillo, Sonora

Créditos: SMN

Aproximadamente a las 20:00 horas tendremos un clima de 21°C y para las 23:00 será de 19°C, para este momento, las nubes comenzarán a adueñarse del cielo, aunque no se prevén lluvias para la jornada de hoy. No olvides mantenerte abrigado, evitar los cambios bruscos de temperatura, consumir una alta dosis de vitamina A y C. Procura tomar líquidos, ventila tu habitación y adquiere las vacunas de la influenza y del Covid-19 para evitar comenzar el año con el pie izquierdo.

Fuentes: Tribuna