Clima en Sonora HOY 28 de diciembre: Conagua alerta sobre el Frente Frío Número 19

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El invierno se encuentra en su apogeo y las Fiestas Decembrinas están a un paso de llegar a su fin; sin embargo, esto no significa que el clima no se haga presente con bajas temperaturas a lo largo y ancho de la República Mexicana, motivo por el que se dejará sentir con la entrada del nuevo del nuevo Frente Frío Número 19 de corta duración, el cual recorrerá el norte y el noreste del país e interaccionará con una vaguada polar extendida desde el noreste hasta el occidente del territorio azteca, según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Cuál será el clima en Sonora para HOY sábado 28 de diciembre?

De acuerdo con el boletín emitido durante la madrugada del día de hoy por la mencionada dependencia, para esta jornada, se percibirá un cielo con nubes aisladas en el transcurso del día, sin lluvias en Sonora. Para la mañana, se percibirá un ambiente fresco con posibles heladas en la zona serrana. Aunque esto mejorará por la tarde con ambiente templado a cálido, mientras que en la sierra del norte continuaremos con un clima fresco.

En cuanto al viento, las personas con alergia al polvo tendrán que tomar sus precauciones, puesto se percibirán algunas tolvaneras en el estado, mientras que el aire irá del oeste al suroeste de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h. Por otro lado, el mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra que prácticamente todo el cielo del territorio nacional se mostrará con claros y nubes.

Habrá algunas cabeceras municipales con el cielo completamente despejado y éstas serán Heroica Guaymas, Hermosillo y Ciudad Obregón. Los sitios más cálidos de Sonora serán precisamente la comunidad en la que se encuentra Cajeme, con 29°C; Huatabampo, con 28°C y Hermosillo, con 28°C. Por otro lado, los sitios con temperaturas más bajas serán Nacozari de García con 21°C; y Agua Prieta, con 20°C.

Clima de hoy en Sonora

Créditos: SMN

Precauciones para no enfermar en temporada de invierno

La época de frío es esencialmente conocida porque las personas suelen adquirir enfermedades contagiosas, por lo que es necesario que te abrigues, consumas alimentos enriquecidos con vitaminas A y C. Procura tomar líquidos, ventila tu habitación y si puedes, adquiere las vacunas de la influenza y de Covid-19 para evitar enfermarte de alguna de estas afecciones. Evita fumar y consumir bebidas alcohólicas para tener fuerte tu sistema inmune.

Fuentes: Tribuna