Olguita Torres, un símbolo de lucha por la inclusión en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Cuando su segunda hija fue diagnosticada con Síndrome de Down, Olguita Torres supo que su vida no sería nada sencilla, sin embargo, el amor de madre la motivó para construir las bases de una sociedad más incluyente para su hija y para las familias con alguna condición de vida diferente.

Olga Cecilia Torres Ramírez, se ha convertido en un pilar para los defensores de los derechos humanos en la región del Mayo, principalmente para las personas con alguna discapacidad, quienes históricamente han sufrido en silencio, el desinterés de las autoridades e incluso de la propia sociedad.

SU LUCHA

Fue en el año 2012, cuando recibió la invitación a formar una asociación para padres con algún hijo con discapacidad en Navojoa, debido a que en ese entonces, no existía una en la ciudad, por lo que vio en este llamado, una oportunidad de que sus demandas por fin fueran escuchadas, sin embargo, el desinterés y la desinformación fueron su primer obstáculo.

Escuché en la radio sobre la convocatoria, querían constituir una asociación porque no había ninguna, pero sólo tres papás acudimos al llamado... Se desanimaron y pensaron en no hacerla, pero yo no los dejé, les dije que por lo menos tendríamos un presidente, secretario y tesorero, por lo que decidieron que yo fuera la presidenta”, recordó.