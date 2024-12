“No es opcional”: Empresarios cajemenses que no quieran el Ficosec podrán ampararse

Comparta este artículo

Cajeme, Sonora. - Tras una reunión que se dio entre empresarios cajemenses y aquellos que buscan el funcionamiento del Fondo para la Competitividad con Seguridad (Ficosec), Marco Paz Pellat, vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública del Estado de Sonora y de Hermosillo, calificó el encuentro como positiva y constructiva.

Pellat destacó que durante el encuentro escucharon las propuestas y recomendaciones de los diferentes sectores que fueron convocados, quienes solicitaron ser incluidos en todos los comités técnicos que se vayan a conformar como parte de este fideicomiso. “Todos coincidimos en que debemos actuar para mejorar la seguridad y la paz. Vamos a seguir platicando para lograr los objetivos que nos planteamos”, indicó.

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Cajeme, Francisco Fernández Jaramillo, explicó que la integración al fideicomiso, el cual contempla el cobro adicional de un porcentaje del Impuesto Sobre Nómina a las empresas con más de 100 empleados, no es opcional; sin embargo, quien no esté de acuerdo podría ampararse y evitar el cobro.

Fernández Jaramillo comentó que el hecho de que sea una aportación adicional no representa un incremento al impuesto, razón por la cual quienes no deseen participar pueden recurrir a un amparo y salir de la obligatoriedad. Además, agregó que esta sería una aportación que solo contempla a empresas con más de 100 empleados, lo que significa que las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no están incluidas.

No se dejó de comentar, los retos que tiene la seguridad del estado, particularmente en nuestro municipio, son temas que no se resuelven de una manera sencilla, son temas complejos que requieren de muchos niveles de gobierno”, indicó.

Indicó que este recurso no soluciona los problemas de inseguridad y también destacó que no se eximirá al gobierno de sus obligaciones y reiteró la necesidad de que los recursos deben de dirigirse a programas de prevención y no a pagar gasto de operatividad de las corporaciones.

Por su parte, la organización ciudadana Cajeme Cómo Vamos destacó la importancia de trabajar de la mano con el gobierno, sector empresarial y ciudadanía, para identificar las mejores prácticas que permitan brindarle seguridad a los sonorenses. Marco Iván Márquez, representante de dicha agrupación, comentó que el modelo de colaboración que se presenta por medio de la creación de este fideicomiso presume ser una herramienta efectiva, pero es imprescindible evaluar su efectividad.

“Actualmente, nos encontramos en un proceso de análisis, valorando tanto los beneficios potenciales como los desafíos que su implementación podría implicar en Sonora. Uno de nuestros objetivos es informar a la ciudadanía sobre iniciativas que busquen incidir en las problemáticas de nuestra región”, finalizó.

Fuente: Tribuna