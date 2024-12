Tiangueros de Ciudad Obregón apuestan por las ventas decembrinas

Ciudad Obregón, Sonora.- “Se viene la temporada buena para nosotros, diciembre es una buena fecha que nos sirve para recuperarnos económicamente, muchos para poder surtirnos recurrimos a créditos por lo cual esperemos que este año no sea la excepción”, expresó Isabel Valverde, comerciante en el tianguis de la colonia México.

Tiangueros de Ciudad Obregón manifestaron que a diferencia de años anteriores durante este 2024 solo esperan obtener alrededor un alza del 40 por ciento en cuanto a sus ventas por la situación actual de falta de solvencia en la región, señalando que confían que este último mes del año, se presente un repunte.

Ha sido un problema muy fuerte porque uno tiene necesidades, tiene qué comer y tiene familia que mantener. No hay apoyos, no hay préstamos por parte del gobierno, y como la mayoría de los que vendemos lo hacemos por necesidad, no somos sujetos a créditos bancarios, por lo cual se da mucho el pedir préstamos, para poder surtirnos”, compartió Alfredo González, comerciante.