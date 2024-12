Ciudad Obregón: Drenajes, fugas y focos de infección afectan a los vecinos en Villas del Palmar

Ciudad Obregón, Sonora. - Fugas, drenajes colapsados y calles en mal estado son los principales problemas que enfrentan diariamente los vecinos del fraccionamiento Villas del Palmar, de Ciudad Obregón, en materia de servicios públicos.

Lo anterior fue dado a conocer por vecinos que manifestaron que el agua estancada de los drenajes ha generado, además de fétidos olores, el deterioro de las calles debido a la formación de baches que dificultan la circulación de vehículos y transeúntes.

Otilia Burgos, vecino, comentó que la maleza que crece en los predios abandonados representa un foco de infección y enfermedades, porque facilita la reproducción de moscos.

Cecilia Isabel Antelo, habitante, señaló que en dicho sector son recurrentes las fugas de agua limpia, la cual corre a través de varias calles, situación que consideró un desperdicio, y también comentó que los drenajes colapsados representan una incomodidad para los vecinos del sector.

También denunciaron que personas de otros lugares llegan a esa colonia para tirar en los baldíos animales muertos, situación que genera malos olores, y señalaron que dichas acciones pueden afectar la salud de los vecinos de Villas del Palmar.

La gente viene aquí y tira animales muertos; después no aguantamos el apeste, hacemos vecinos que no hemos querido juntar para limpiar y poner bancas, pero hay personas que no respetan”, informó uno de los vecinos.