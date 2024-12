Agua será el gran reto para los municipios del sur de Sonora en el 2025

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin lugar a dudas, la sequía marcó al 2024 y, aunque siempre se tienen buenas expectativas con la llegada de un nuevo año, la realidad es que los diversos sectores productivos del sur de Sonora saben que el 2025 será complicado por la falta de agua. Desde ahora señalan que es momento de que Cajeme, Navojoa y Guaymas apuesten por otras actividades económicas y detonen las ventajas que ya tienen en la bolsa.

Esto porque los mismos expertos han considerado que el que viene será aún más difícil en cuanto al recurso hídrico y sobre todo la actividad relacionada con lo agrícola y la ganadería, como ya lo fue durante los 12 meses que han pasado.

Cajeme debe ir por nuevas tecnologías

Es el corazón del Valle del Yaqui uno de los más golpeados por la falta de siembra, pues 150 mil hectáreas dejaron de sembrarse en este ciclo 2024-2025. Además, la situación se pone más puntiaguda por la falta de interés de los productores a cultivos de bajo consumo de agua, así como la falta de apoyos por parte del Gobierno Federal, que aunque el estado ha comenzado con los rastreos fitosanitarios, estos resultan insuficientes. Por eso diversos sectores han coincidido en que el municipio deberá abocarse a explotar otras economías, como la industrial, haciendo posible la llegada de nuevas empresas y la creación de nuevos parques industriales.

En el caso de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco ServyTur) en Cajeme, su presidente, Gustavo Cárdenas García, ha externado que desde hace algunos meses, debido a la difícil situación por la que atraviesa la actividad agrícola y la complicada economía, diferentes negocios han cerrado sus puertas. Sin embargo, consideró que hay que ser optimistas ante el panorama que pudiera presentarse y que, para el año entrante, los establecimientos comerciales deben apostarle a la digitalización para comercializar sus productos y servicios.

Hay que verlo con optimismo, actualizar las estrategias para tener más ventas, poder implementar acciones diferentes para tener resultados diferentes; ya no se vale el comercio tradicional, porque las redes sociales han demostrado que lo electrónico es lo de hoy", afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (Ammje), Clarissa Flores Chong, indicó que hay que apostarle a la estabilidad por medio del establecimiento de políticas en materia económica que permitan controlar los efectos de la inflación, así como contar con mayor acceso a los financiamientos.

Coincidió en que las empresas deben apostarle a la digitalización, la integración de nuevas tecnologías y al marketing, para lo cual se requiere de capacitación en comercio electrónico. "Esperamos más y mejores oportunidades para exportar productos y servicios, como por ejemplo ferias internacionales con apoyos específicos para mujeres", indicó Flores Chong.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Francisco Fernández Jaramillo, manifestó que el inicio del año entrante podría ser incierto debido a los cambios que se están registrando en el país con la reforma al Poder Judicial y agregó que habría que esperar también los efectos que podría generar la toma de protesta de Donald Trump. Sin embargo, recordó que con el nearshoring a Cajeme podrían llegar nuevas inversiones. En el caso del campo, el secretario de organización de la Alianza Campesina del Noroeste (Alcano), Omar Guillen, destacó que hay que apostarle a la tecnificación del campo, particularmente en lo que respecta a la optimización del recurso hídrico.

El Mayo preocupado por el agua

Sin duda alguna, el año 2024 fue una temporada buena para la región del Mayo, marcada por la llegada de inversiones en turismo, infraestructura urbana y obras hidráulicas; sin embargo, los sectores productivos consideran que uno de los principales retos para este 2025 será el agua.

En el caso del sector económico, las autoridades anunciaron que para el próximo año se espera el inicio de la construcción de un nuevo parque industrial en Navojoa, lo cual promete cambiar el rostro de la ciudad, brindando mayores oportunidades de empleo y desarrollo; sin embargo, empresarios consideran que, en caso de no garantizar el abastecimiento del agua para las familias, este rezago pudiera ahuyentar a los futuros inversionistas.

Lo hemos platicado, el tema de la gestión de los recursos será muy interesante para el siguiente año, como lo es el agua, sin duda alguna. Si no garantizamos un adecuado abastecimiento del agua, difícilmente lograremos llamar la atención de más inversiones para la ciudad, además de que se dificultaría la vida para las personas que ya estamos aquí”, indicó Alejandro Morales Morales, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En el caso de las comunidades indígenas, los líderes étnicos consideran que la falta de unidad entre las autoridades tradicionales ha propiciado que no se logren aterrizar los apoyos para las familias indígenas, quienes ven en la falta de agua para el campo un fuerte reto, debido al desempleo que esto ocasionará. "Probablemente sí vaya a haber una fuerte ola de desempleo; si no tenemos una representación para buscar los diferentes programas de apoyos para los jornaleros, estará muy difícil este año, porque si no trabajan, no comen… Por eso los invito a todos los hermanos yoremes de la comunidad mayo a hacer a un lado las diferencias y egos, para comenzar a dialogar y consolidar la unidad, buscando un mejor desarrollo", señaló Abel Alfredo Ramírez Torres, presidente de la asociación ‘Jiapsi Yoreme’.

Mientras que para el sector ganadero, además de la apertura de la frontera para la exportación de sus animales, sin duda alguna, la distribución del agua será un duro reto para ello, debido al alto índice de mortandad en sus hatos.

"La administración del agua sería el principal reto, sería muy difícil que sobrevivan los animales, ya que sin el agua no hacemos nada; tenemos que salir adelante y continuar con la actividad a pesar de las adversidades… Muchos desarrollamos y llevamos a cabo la ganadería por nuestros antepasados y debemos continuar con ella, sabemos que ha sido un año malo pero esperemos que este 2025 sea muy bueno para nuestro sector", puntualizó Ricardo Flores Argüelles, secretario de la Unión Ganadera Local (UGL) en Navojoa.

Guaymas, en ventaja

Parte del desarrollo que ha tenido el Puerto este 2024 sin duda lo beneficiará el próximo año. Que exista mayor inversión pública y privada para que sea el detonante de fuentes de empleo, así como mantener un mayor acercamiento con autoridades municipales, coincidieron empresarios y sectores comerciales guaymenses que es lo que se necesita.

Ramiro Paez, empresario de la construcción, dijo que se debe mantener la inercia del 2024 en la región, principalmente en San Carlos, al tener un crecimiento del 10 por ciento en el ramo, algo que no sucedía desde antes de que se presentara la pandemia.

Esperemos que los gobiernos, tanto estatal como municipal, continúen dando las facilidades a los inversionistas para establecer sus negocios y por ende exista desarrollo y fuentes de empleos; eso será muy importante durante el 2025", subrayó.

José Ordaz Aguiar, empresario de bienes y raíces, sostuvo que existen muchos proyectos que se encuentran en desarrollo y posiblemente durante el 2025 sean confirmados. "En el 2024 no nos fue tan mal; cada vez es más la gente que le interesa invertir o construir en San Carlos y eso es importante. El reto el próximo año es mantener esa dinámica y que exista crecimiento, sin que existan trabas por parte de las autoridades para desarrollarlas", apuntó.

Margarita Osuna Elizalde, presidenta de Canaco Guaymas y San Carlos, comentó que durante el 2024 fue un encuentro de gran provecho por los diferentes temas que se lograron abordar con la autoridad municipal y los compromisos que se establecieron. "Vamos a paso firme avanzando, fortaleciendo la unidad entre los comerciantes para beneficio de todos, y especialmente aprovechar que hay muy buena disposición para hacer las cosas por parte del gobierno y queremos que durante el 2025 se fortalezca", refirió.

Adelantó que se estableció que a partir del próximo mes de enero y así durante cada mes, se estarán reuniendo para analizar los avances y trabajar en nuevos temas de beneficio para la población.

