Cajeme cuenta con una nueva línea del transporte urbano, contará con 13 unidades

Ciudad Obregón, Sonora.- “El tema del transporte público es una de las tareas pendientes, y venir a Ciudad Obregón a poner en funcionamiento estas 13 unidades significa un paso muy importante en la solución del problema, superando una etapa de incertidumbre”, expresó Alfonso Durazo Montaño en el arranque de la nueva ruta 17.

El gobernador del estado detalló que con la puesta en marcha de esta línea de transporte, se crea un modelo encaminado en la ruta correcta para superar el reto de llegar a contar con 200 camiones en funcionamiento en Ciudad Obregón, recordando que actualmente se cuentan con 117 unidades operando.

Durante el evento protocolario del arranque de la nueva línea de transporte, se especificó que para lograr este resultado se invirtieron 36 millones de pesos, así como que aun cuando durante la administración de Alfonso Durazo se han invertido mil 700 millones de pesos en subsidio, no ha sido suficiente para solventar la problemática del servicio.

En cumplimiento a la promesa de un gobierno sin mentiras, el mandatario estatal, reconoció que el trasporte público es una materia que se mantiene pendiente, por lo cual se comprometió a no dejar de trabajar por el cumplir el compromiso de un mejor servicio de movilidad.

Estamos en un círculo semi-vicioso, no vamos a incrementar las tarifas, eso no está en mi escenario por ninguna circunstancia, porque el servicio público es deficiente. ¿Cómo incrementar las tarifas si el servicio no es adecuado?, ¿Vas a pagar más por un mal servicio? No hay nada que lo justifique, primero tenemos que poner el servicio en condiciones óptimas”, aclaró el gobernador respecto a un posible aumento en el precio del pasaje en el transporte público.