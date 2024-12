Rogelio Díaz Brown, dirigente del PRI en Sonora, renuncia a su cargo; así se despidió

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El 2024 es uno que trajo cientos de cambios a miles de mexicanos, tan solo en este año se vivió una transición de Gobierno con la despedida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la llegada de la primera presidenta de la historia, Claudia Sheinbaum; sin embargo, ésta no sería la única sorpresa que este ciclo le trajo a los residentes de tierras aztecas, puesto durante la jornada del pasado martes 3 de diciembre, una nueva noticia alertó a los sonorenses.

Se trata de la salida de Rogelio Díaz Brown como dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la mencionada entidad de Sonora. Según lo dicho por el político, él tomó esta iniciativa por decisión propia, aunque se mostraba satisfecho y agradecido por haber contribuido al escenario político de la República Mexicana: “Hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentimiento de gratitud hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) una institución que ha sido fundamental en mi vida y que me ha brindado oportunidades invaluables para servir a mi estado y a mi país”.

Díaz Brown recordó todo el camino que recorrió de la mano con el partido y sus integrantes, a quienes enalteció como “personas comprometidas, líderes excepcionales y militantes apasionados por construir un Sonora más justo y equitativo”. El político aclaró que no se trató de una decisión tomada de manera arbitraria, sino por el contrario, hizo especial énfasis en que consideró distintos escenarios y al final optó “cerrar este ciclo como dirigente estatal del PRI en Sonora”.

Díaz aclaró que si bien, dejaría las filas de dicho partido político, esto no significaba que dejaría de trabajar por la sociedad sonorense: “Este no es un adiós, sino una transición natural en mi camino, con la certeza de haber dado lo mejor en mí en cada oportunidad que se me otorgó (…) Mi decisión de dar este paso responde a la necesidad de abrir nuevos horizontes en mi vida profesional y personal,con el objetivo de seguir contribuyendo al desarrollo de nuestra sociedad desde diferentes espacios.”

Finalmente, Rogelio M. Díaz Brown concluyó su comunicado de la misma manera en la que lo llevó en cada momento, agradeciendo al PRI y resaltando que no se alejaría demasiado, puesto continúa “compartiendo ideales y metas comunes”. Cabe señalar que dicho texto fue compartido a través de las redes sociales del ahora exdirigente, por lo que su publicación rápidamente se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores de Facebook, quienes se mostraron sorprendidos, pero al mismo tiempo destacaron que respetaban la decisión del político.

Fuentes: Tribuna