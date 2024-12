Vecinos de Camoa solicitan la construcción de un puente para cruzar el río Mayo

Navojoa, Sonora.- Todos los días, los habitantes de la comisaría de Camoa, en Navojoa, arriesgan su vida para poder salir a realizar sus actividades cotidianas. Ahí se observa a estudiantes, madres de familia y trabajadores, cruzando el río Mayo a bordo de una vieja lancha, ante la indiferencia de las autoridades.

De acuerdo a los pobladores, se necesita la construcción de un puente peatonal para poder garantizar la movilidad de las familias, de lo contrario continuarán bajo el riesgo de quedarse incomunicados durante cada creciente del río o algún desperfecto en la lancha.

LA DENUNCIA

Leonardo Pacheco Aguirre, activista social, señaló que las comunidades afectadas son Santa Bárbara y El Tablón, quienes actualmente, no pueden cruzar al río debido a que la lancha de la localidad se encuentra agujerada.

Ahorita la panga está agujerada, le entra mucha agua y no la pueden utilizar por temor a que suceda alguna desgracia… Ya la reportaron al Palacio Municipal y no la han ido a reparar”, indicó.

Pacheco Aguirre, explicó que hace dos meses, se recolectaron más de mil 200 firmas de los pobladores afectados para solicitarle al diputado local por el Distrito XIX, Próspero Valenzuela Muñer, que le proyecto de construcción del puente, sea incluido dentro del Presupuesto de Egresos 2025 del Gobierno del Estado, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

Entregamos firmas, se hizo una petición formal hace como unos dos meses, pero al parecer no le dieron la importancia necesaria, no sé qué pasa que no lo quieren hacer… Es muy necesario que se tome en cuenta este proyecto, porque las familias quedan prácticamente incomunicadas, no pueden pasar medicamentos, los niños no pueden ir a la escuela, la gente no puede ir a trabajar y se quedan completamente varados”, puntualizó.