Clima en Sonora HOY 5 de diciembre: Corriente y vaguada polar causarán heladas y vientos; Conagua

Hermosillo, Sonora.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua Clima) informan que hoy, jueves 5 de diciembre del 2024, continuarán las bajas temperaturas en Sonora, en especial en las zonas altas y del norte. La principal razón es, señalan las dependencias, el ingreso de una corriente en chorro polar, asociada con una vaguada polar sobre el noroeste del territorio nacional.

En conjunto, estos fenómenos generarán descenso de temperatura en dicha región, así como viento de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sonora, por lo que será importante tomar precauciones y estar atento a los comunicados de Protección Civil ante cualquier variación meteorológica.

Clima en Sonora para HOY jueves 5 de diciembre. Foto: Conagua Clima

Así será el clima en Sonora hoy jueves 5 de diciembre del 2024

El boletín matutino del SMN y la Conagua Clima señala que hoy, jueves 5 de diciembre del 2024, el clima en Sonora será templado. Al amanecer, en las regiones sur y centro, se espera cielo despejado, por lo que no hay probabilidad de lluvias. Las temperaturas máximas se ubicarán entre los 15 y 20°C, para llegar a su máximo, de 30 a 35°C pasando el mediodía. En tanto, el índice de rayos UV será bajo este día.

Para la tarde, el tiempo en Sonora será cálido, no obstante, las temperaturas comenzarán a descender para la noche y madrugada del viernes 6 de diciembre. Las temperaturas mínimas serán de -10 a -5 °C con heladas en las zonas serranas y en la frontera con los Estados Unidos de América (EU). El cielo estará parcialmente nublado, no obstante, no se prevén lluvias ni otra clase de precipitaciones para esta jornada.

Conagua advierte nuevo Frente Frío en México

Finalmente, las dependencias señalan que un nuevo frente frío (No. 13) se desplazará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente del país y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias e intervalos de chubascos en las regiones mencionadas, además del sureste mexicano; con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua Clima)