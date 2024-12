Congreso de Sonora aprueba presupuesto; oposición denuncian poca socialización

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- 89 mil 198 millones 372 mil 583 pesos, con un incremento de siete mil 46 millones de pesos respecto al ejercicio 2024, fue aprobado ayer como presupuesto para 2025 por los diputados locales con 27 votos a favor del oficialismo y seis en contra de la oposición.

Durante la sesión, los legisladores de minoría acusaron la falta de diálogo y socialización del presupuesto; además, durante la discusión se evidenciaron errores con relación al Artículo 13 de la Ley de Egresos, por lo que se tuvo que mandar a receso. Mientras que los diputados de mayoría, por su parte, defendieron que es un presupuesto que beneficia a todos los sectores sonorenses.

Sin cambios y errores

Las diputadas de oposición Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD), Gabriela Félix Bojórquez (MC), Iris Sánchez Chiu (PRI) y los diputados Emeterio Ochoa Bazúa (PRI), Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) y Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) propusieron modificaciones y observaciones a la Ley de Ingresos y al Decreto de Presupuesto de Egresos. Sin embargo, dichas propuestas no fueron consideradas.

Entre las modificaciones que se propusieron estaba dar incentivos fiscales a los productores del campo y ganado de Sonora ante la crisis de sequía, esto presentado por Ochoa Bazúa, pero la mayoría de Morena y aliados no lo aprobaron.

Por su parte, la diputada Sánchez Chiu habló del polémico fideicomiso que se busca crear para apoyar a la seguridad, afirmando que sí hay un aumento al Impuesto sobre Remuneración al Trabajo Personal del 1 por ciento. "Los artículos 292 bis, 9, 292 bis 10 y 292 bis 11 de la Ley de Hacienda, pues ahora todas las empresas que tengan 100 o más trabajadores, en lugar de pagar el 3 por ciento, pagarán un 1 por ciento adicional que se destinará a fortalecer las instituciones de seguridad pública".

La diputada Gabriela Félix Bojórquez denunció que no se cumplió con el principio de parlamento abierto: "no sólo quedó fuera la opinión de la ciudadanía sobre un tema que les impacta directamente, también quedaron fuera las observaciones de las y los alcaldes. Ellos traían obras diferentes a las que vienen en el dictamen; no fueron socializadas con ellos para ver cuál era la obra más urgente o necesaria".

Durante la sesión, el diputado Emeterio Ochoa Bazúa exhibió un error en la redacción del Artículo 13 en el Proyecto de Dictamen, pues se encontraba incompleto y no se aclaraba dónde se iban a gastar 40 mil millones de pesos.

En el Proyecto de Dictamen viene el Artículo 13, que habla de un presupuesto de 40 mil millones de pesos distribuidos de la siguiente manera, pero ya no hay nada después de la siguiente manera, se brinca al Artículo 14", denunció el priista.

La diputada Ely Sallard reconoció el error y afirmó que se debió a una omisión involuntaria al momento de la integración del documento. Por esto, el presidente del Congreso, Omar del Valle Colosio, tuvo que dictar un receso para poder corregir los errores. Finalmente se aprobó el presupuesto.

Durazo celebra

Tras darse a conocer la aprobación, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, fijó su postura mediante un boletín informativo. "Tendremos un presupuesto equilibrado y austero para Sonora en 2025. La característica esencial de esta propuesta es su orientación hacia los programas sociales de mayor impacto", señaló.

El gobernador sostuvo que se cuidó que los egresos no superaran los ingresos y que el enfoque principal fuera la atención a los programas sociales prioritarios.

Fuente: Tribuna