Empresarios exponen que el presupuesto no cubre las necesidades reales de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- “No nos permiten aportar las necesidades realmente apremiantes, vemos en este presupuesto que tienen ya aprobado, una falta de sensibilidad, destinaron a los programas sociales todo el dinero del mundo y realmente tenemos muchas carencias en Cajeme”, expuso ante diputados locales el presidente de Canaco en la región.

Durante la tardía reunión celebrada ayer, ya con presupuesto para Cajeme aprobado por el estado, entre empresarios, cámaras y diputados locales, para analizar el destino de los recursos, Gustavo Cárdenas añadió que existe un problema en la designación de estos, al no tomarse en cuenta a los organismos de consulta.

En dicha reunión estuvieron presentes los diputados Raúl Castelo, Emeterio Ochoa y Manuel Scott, este último, durante su participación expresó que ante la falta de orden legislativo durante la aprobación del presupuesto, así como la falta de consulta de las necesidades de los municipios, valieron para que lo votara en contra.

Teníamos como fecha límite hasta el 15 de diciembre, para analizarlo, debatirlo. (…) Previamente me reuní con presidentes municipales y lo que dijeron fue que venían obras etiquetadas que no necesitaban, que no eran requeridas por sus municipios. (…) Y señalan ellos: ¿En qué momento se nos consulta como alcaldes cuáles son las necesidades que tiene nuestro municipio?, Es un presupuesto que se hizo en una oficina para cumplir métricas como parte de un proyecto político” expresó.