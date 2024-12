"Presupuesto de Sonora, aprobado fast track, mayoriteando y sin diálogo": Oposición

Hermosillo, Sonora.- Diputados de diferentes corrientes políticas, con representación en el Congreso de Sonora, manifestaron que el presupuesto que habrá de ejercer el estado de Sonora para el próximo año fue aprobado sin mayor discusión, de manera fast track y mayoriteando en lugar de dialogando.

El representante de Movimiento Ciudadano, Manuel Scott, destacó que normalmente la sesión en la que se aprueba un presupuesto tiene una duración de entre seis o siete horas; esta se tardó únicamente dos horas, debido a que los integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rehuyeron al debate y obviaron la lectura del presupuesto.

Por su parte, el diputa local emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emeterio Ochoa Bazúa, coincidió en que la aprobación se mayoriteó y reprochó que se haya obviado la lectura del dictamen del paquete económico, situación que calificó como inédita. También comentó que, como legisladores, ellos habían solicitado que la conformación del anteproyecto de presupuesto se socializara con los representantes de la sociedad civil y los diferentes sectores y organismos.

Ese es el problema, que no hay discusión. Ayer yo en mi mensaje decía que me niego a ver el Congreso del Estado como una dependencia de gobierno o como una oficialía de partes legislativa y le hice un llamado respetuoso al gobernador, en donde creo que es una falta de respeto para el Poder Legislativo, que no somos funcionarios públicos y los diputados del mismo partido no son sus empleados, porque no se les permite hacer una discusión, no se les permite cambiarle una coma a las iniciativas que manda el ejecutivo", finalizó.