Morena da luz verde a Javier Lamarque para competir por su reelección en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de varias semanas desde que el actual alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano expresara su intensión de una probable reelección a su cargo, dejando la decisión a su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el pasado martes, la comisión nacional de elecciones anunció oficialmente los candidatos para las elecciones municipales en el Estado de Sonora, beneficiando al mandatario para buscar por tercera vez la alcaldía.



Durante meses, el todavía presidente municipal, afirmaba que esperaría los tiempos y la convocatoria de su partido para tomar la decisión respecto a su posible reelección, más tarde confirmó su solicitud de registro y que en caso de ser aprobada analizar los tiempos y los términos que le permitan ausentarse del cargo y dedicarse a hacer proselitismo.

Previo a revelarse de manera oficial la determinación de Morena de permitir su candidatura para la reelección, el mandatario aclaró que, en términos legales, tiene la opción de no presentar licencia en tiempos de campaña, y puede seguir al frente como alcalde de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y hacer campaña en horarios libres, pero aseguró que dejaría el cargo, a fin de evitar señalamientos de los adversarios y enfocarse a los procesos de precampaña y campaña.

Yo podría no renunciar, de hecho, hay manera de hacerlo, hay un marco jurídico para poder continuar como presidente municipal y realizar la campaña en los tiempos que no son oficialmente de horario de trabajo, que es relativo; pero he decidido no hacerlo mejor para evitar especulaciones y señalamientos de los que van a perder", declaró el funcionario municipal.