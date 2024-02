“Sin promoción no hay inversión”: Alfonso Durazo, mandatario de Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora. - “Sin promoción no hay inversión”, destacó el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, quien manifestó que si en otras administraciones no había registrado o llegado nuevas inversiones a la entidad es debido a que no se había hecho promoción.

Destacó que la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena, lo invitó recientemente a un evento que se llevó a cabo en Phoenix Arizona en donde la gobernadora del vecino estado norteamericano Katie Hobbs, daba a conocer que su administración tiene oficinas de promoción económica en diferentes países.

Y que hacen esas oficinas, promover la atracción de inversiones a Arizona, pero hay que promover y hay a quienes no les gusta invertirle y pues hay que invertirles”, reitero el gobernador.

El Titular del Ejecutivo estatal, destacó la importancia de realizar inversiones en materia de promoción, con ello se podrían dar a conocer las bondades que ofrecen el estado de Sonora y sus municipios para que nuevas empresas se instalen en la entidad.

Durazo Montaño adelantó que en los próximos meses viajara a China, el cual había pospuesto debido a otros compromisos que había adquirido con anterioridad, como es el Foro Mundial de Davos, en donde aprovecho para promover el Plan Sonora de Energías Sostenibles.

Fuente: Tribuna