Olguita Torres rompe estereotipos al ser la primera mujer juez en el boxeo sonorense

Navojoa, Sonora.- Olga Cecilia Torres Ramírez se convirtió en la primera mujer en ser juez de boxeo en el Estado de Sonora, avalada por la Comisión Municipal de Boxeo, Lucha Libre y Artes Marciales en Navojoa; una oportunidad para todas aquellas mujeres que buscan encontrar un espacio en los deportes que históricamente han sido dominados por el género masculino.

Desde joven, Olga Cecilia adquirió la pasión del pugilismo gracias a su familia y vecinos que se reunían durante cada sábado para mirar las funciones de boxeo por televisión, sin imaginar que años más tarde, sería parte fundamental de las exhibiciones que se realizarían en la región.

Fue hace aproximadamente 10 años, cuando Torres Ramírez recibió la invitación por parte del presidente de la Comisión Municipal de Boxeo, para que se capacitara y aprendiera lo necesario para convertirse en juez de boxeo. Invitación que aunque al principio lo tomó como broma, decidió considerarlo como un reto personal.

Lo miré como un reto, no me gusta limitarme, soy una mujer de retos y me gusta aprender, por lo que aproveché la oportunidad. Esto le recomiendo siempre a las niñas y jóvenes, que no se limiten y se animen a cumplir sus sueños", puntualizó.