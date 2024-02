Alertan por posible grupo de carteristas en Guaymas; afectados piden que se investigue

Guaymas, Sonora.- Más de 10 personas han reportado que se les extravió las carteras con dinero y credenciales, durante las recientes festividades carnestolendas realizadas en la ciudad de Guaymas.

Los afectados pidieron que las autoridades realicen las investigaciones y el grupo de malvivientes no se queden operando en el Puerto, y continúe cometiendo más robos a los transeúntes en la localidad.

Ángel Pacheco, joven afectado por el robo relató que fue el lunes cuando en compañía de su familia acudió al desfile de carros alegóricos, pero al terminar en el tumulto de gente su cartera había desaparecido.

Cuando quise sacarla de mi pantalón, ya no traía mi cartera, trae mis credenciales y tarjetas de bancos, además de mil 500 pesos, la verdad ni cuenta me di cuando me la sacaron de la ropa", relató.