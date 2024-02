Vecinos de Navojoa piden la reactivación de la línea 2-6 del Transporte Público

Navojoa, Sonora.- Luego de tres años de inactividad, usuarios del Transporte Público en Navojoa solicitaron a la Delegación Regional del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora (IMTES), la reactivación de la línea 2-6 que recorre la colonia Tierra Blanca.

Esto debido a que vecinos del sector poniente de la ciudad, tienen que pagar hasta un 300 por ciento más, por la contratación de vehículos de plataforma digital o taxi, para poder trasladarse a su trabajo, escuela o actividades cotidianas.

Ya son 3 años que no contamos con la ruta, hubo un tiempo donde circularon, pero luego los sacaron con el pretexto de que no había pasajeros, pero cómo va a haber si no hay constancia. Ojalá pronto manden camiones porque la verdad sí se ocupan, hay mucho estudiante y trabajador que se tienen que ir caminando porque no pueden estar pagando tanto Uber", indicó Margarita Cruz, vecina de la colonia Constitución.