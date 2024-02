Atención, Sonora: Refugio de ‘lomitos’ en Guaymas pide apoyo para medicamentos

Guaymas, Sonora.- Un refugio de atención animal en la ciudad de Guaymas (al Sur del estado de Sonora) se encuentra en operación y requiere del apoyo en medicamentos para aliviar a los perros enfermos en el lugar. TRIBUNA te comparte más información, por si gustas apoyar a esta noble causa.

Refugio animal en Guaymas pide apoyo a la ciudadanía. Foto: Cortesía

Rocío Orduño, coordinadora de lo que se conoce como la perrera municipal, indicó que se pide la colaboración ciudadana para seguir mejorando el servicio y las instalaciones en el lugar.

Alguien que tenga medicamento que no use y nos quiera donar, en el refugio tenemos varios animalitos enfermos y no contamos con medicamento, hemos comprado lo indispensable, pero vamos a ocupar más, por favor si quieren mandarnos mensaje al número 622 115 2838", destacó la coordinadora del refugio para 'lomitos'.