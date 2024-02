Educación bilingüe por Ley, una 'letra muerta' para los pueblos mayos de Sonora

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, las autoridades educativas están obligadas a garantizar una educación bilingüe en las escuelas indígenas del país para la conservación y rescate de las lenguas maternas, sin embargo, esta reforma se ha convertido en 'letra muerta' para los estudiantes de la etnia yoreme mayo.

Debido a ello, se estima que más del 90 por ciento de los niños y jóvenes indígenas en el sur de Sonora, desconocen su lengua materna, lo cual ha provocado que la lengua yoreme mayo se encuentre a punto de desaparecer.

Abel Alfredo Ramírez Torres, presidente de la agrupación 'Jiapsi Yoreme', mencionó que la mayoría de los planteles de educación básica en la Región del Mayo incumple con la Ley, debido a que se incumple con la impartición de clases multilingüistas e interculturales, que fomenten el respeto a la identidad cultural y los derechos lingüísticos de la etnia.

En el sistema de educación indígena los maestros no hablan la lengua, son contados, desde ahí ya estamos mal. Lo que dice la Ley es que si no hay personal que hable la lengua, se deberá capacitar a la propia comunidad, pero hasta el día de hoy, sólo ha sido letra muerta", expresó.

No obstante, otro de los factores que mantienen a la lengua materna en el olvido, es que dentro del seno familiar de la etnia mayo se ha dejado de hablar, lo cual, no permite que se transmita de generación en generación.

Va en declive, ya no se está enseñando en el seno familiar, el tata, la nana y los papás ya no les están hablando en lengua (a los niños) como se hacía antes. El mejor libro para aprender a hablar la lengua mayo es un hablante, la lengua no se aprende en un curso básico, la lengua se aprende escuchando, se aprende en casa y se aprende en el día a día", puntualizó Ramírez Torres.