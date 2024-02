Comerciantes de Ciudad Obregón advierten de problemas por falta de reordenamiento

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Argumentando riesgos a la integridad de los usuarios y afectaciones en las ventas, ciudadanos y comerciantes del primer cuadro de Ciudad Obregón, advierten un incremento de vendedores ambulantes ilegales, así como la disminución de transporte público a la zona.

Luis Soto Carrillo, administrador del MerCajeme señaló que, si bien se han tenido avances durante esta administración municipal, aun se necesita mucho trabajo para poder reordenar el primer cuadro de la ciudad, puesto que son muchos factores que se tienen en contra.

Como locatarios hemos señalado que la reorganización de rutas, así como la disminución de unidades, ha afectado la afluencia de la ciudadanía, llegando incluso a modificar los horarios de los comercios, hemos hechos sondeos donde vimos que el 80 por ciento de los visitantes a esta zona, lo hacen a través del camión, así como el 90 por ciento de los empleados de los comercios, por lo que sí existe falla en el problema de transporte nos afecta directamente", expresó.

Fabiola Rubalcaba, comerciante añadió que recientemente se ha visto un incremento en el número de vendedores informales que no cuentan con algún permiso para laborar lo cual no solo representa una competencia dispareja, si no que afecta tanto al usuario como a los propios vendedores legales.

Invaden las banquetas con mercancía, lo que impide que la gente pueda transitar y tengan que bajarse a la calle arriesgándose a que los atropellen, pero además ahora ya se ven más carros de locatarios que se estacionan o se ponen a vender directamente desde el carro, lo cual aparte de injusto es una afectación, no tanto por el volumen que puedan vender, sino porque alejan a los compradores", señaló.

Los comerciantes denuncian proliferación de vendedores informales

Por su parte, María Zazueta, ciudadana señaló que el acudir al Centro anteriormente servía para caminar en el él e ir viendo los diferentes puestos, pero ahora se ha reducido a ir exclusivamente a comprar un artículo y regresar a casa, lo cual se puede hacer en las diferentes plazas comerciales de la ciudad.

Si vienes al Centro en camión te vas a encontrar carros obstruyendo las paradas, por lo que el camionero, si se llega a parar, lo hace en doble fila, y si vas en carro encuentras menos lugares para estacionarte, lo que aleja a los visitantes casuales, además que ya por la tarde hay pocos comercios abiertos, incluso ahora veo muchos que ya hasta abandonados están", finalizó.

Fuente: Tribuna