Alumbrado público en Navojoa se mantiene entre el vandalismo y el abandono  

Navojoa, Sonora.- Se estima que alrededor del 40 por ciento del alumbrado público en el municipio de Navojoa presenta deficiencias, lo cual, provoca que las colonias y parte de las comunidades rurales se encuentren a oscuras, aumentando el riesgo de sufrir algún accidente o ser víctima de algún delito.

De acuerdo a la Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana (SSPIU), en la 'Perla del Mayo' existen más de nueve mil 744 luminarias, por lo que se estima que aproximadamente tres mil 897 son las que presentan alguna falla.

EL PROBLEMA

Aunque la deficiencia en el alumbrado pública se concentra en las comunidades y colonias de la periferia de la ciudad; algunas colonias céntricas también han reportado el abandono de sus luminarias, tal es el caso de la colonia Constitución, sobre la calle Nicolás Bravo y alrededores.

"Estamos en una total oscuridad, por las noches tenemos que caminar por el medio de la calle, con el riesgo de ser atropellados, debido a que no sabemos si nos saldrá un perro en las banquetas, no se ven. Ya son muchos años así y las autoridades no se dignan a venir", informó Alfredo, vecino afectado.

Por su parte, el Ayuntamiento de Navojoa puntualizó que durante el último año, se repararon alrededor de cuatro mil 62 luminarias, tres mil 168 de ellas en la zona urbana y 389 en la zona rural, esto para reducir un poco el déficit del Servicio de Alumbrado Público en la ciudad.

