Agente Dulce Zazueta salva a bebé de morir por problema respiratorio en Cajeme

Esperanza, Sonora.- A primeras horas del pasado martes 20 de febrero, la agente municipal Dulce María Yanet Zazueta Mercad, tras recibir la bendición de sus padres y su hija, salió de su domicilio para cumplir con un día más de trabajo. Por primera vez en 1 año y medio que tiene de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, refrendó su vocación de servir a la ciudadanía, al convertirse en un ángel para toda una familia, ya que salvó de la muerte a un bebé de tan solo 9 meses de edad.

Al ir circulando a bordo de la unidad oficial, nos sale al paso una motocicleta con una pareja a bordo cargando un bebé de 9 meses, quien a simple vista se veía muy pálido, los papás desesperados no podían hablar y con señas nos trataban de decir que estaba pasando, inmediatamente subimos a la mamá a la unidad y le pedí el bebé para ayudarlo, dándole primeros auxilios hasta que el bebé reaccionó", declaró Dulce.

Posteriormente, a bordo de la patrulla 241, trasladaron al pequeño Dylan Santiago, desde la calle Benito Juárez y H. Colegio Militar, de la comisaría de Esperanza, a la delegación de la Cruz Roja de dicha comunidad, donde el personal verificó su estado de salud para posteriormente ingresarlo a un nosocomio para su atención médica.

Yo al ver a la mamá desesperada me puse en sus zapatos, actué como madre, porque es un bebé y una como mamá lo siente, siente la desesperación de la madre, de no poderme decir las cosas, inmediatamente yo intervine como profesional de policía y como mamá", señaló.

Esta acción, no solo ayudo a la familia del pequeño Dylan Santiago, sino que motivó aún más la decisión de Dulce de trabajar en beneficio de la comunidad del municipio de Cajeme.

Al terminar mi turno me sentía muy feliz, les platiqué a mis papás y a mi hija, lo que hizo que compartieran mi alegría y se sintieran más orgullosos por mí, y también yo me sentí orgullosa, ese día salí de casa con una mentalidad positiva, esperando que todo salga bien, que tangamos resultados positivos y sobre todo que no nos pase nada malo en el trabajo", compartió la policía.