Clima en Sonora HOY, 29 de febrero: ¡Adiós a las lluvias! Conagua predice tarde templada

Hermosillo, Sonora.- Si bien, durante la jornada del pasado miércoles, 28 de febrero, el clima fue principalmente lluvioso e incluso la Comisión Nacional del Agua (Conagua) predijo el aumento del cause de ríos y arroyos; todo esto ha quedado en el pasado, porque este jueves será muy distinto, ya que, no habrá chubascos y se esperan temperaturas de entre templadas a cálidas, ¿quieres saber más? Entonces no dejes de leer.

Según información emitida a través del boletín del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío No. 38 continúa en las zonas norte y noreste del país y su interacción con la corriente en chorro subtropical podría traer lluvias en distintas regiones, como es el caso de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; mientras que en otras áreas como en Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, habrá lluvias aisladas.

Clima para HOY en Sonora

En el caso específico de Sonora, se prevé que haya cielo medio nublado en horario matutino, el cual se irá despejando conforme avance la jornada. No se reportarán lluvias en la región, por lo que podrás salir de tu casa, sin paraguas, tranquilamente. Por la mañana, habrá ambiente fresco a frío en la zona de la sierra; mientras que para la tarde se sentirá un clima mucho más templado. A diferencia de Sinaloa donde imperará el calor.

Por otro lado, se espera que el viento vaya de oeste a noroeste de 10 a 25 kilómetros/hora con rachas de 40 a 60 kilómetros sobre hora. Asimismo, se podría registrar la presencia de tolvaneras en la zona de Sonora, por lo que será mejor que tomes tus precauciones en caso de que tengas alguna alergia al polvo en afín. Esencialmente, las temperaturas se mantendrán en un rango de 18 a 29 grados en la mayoría de los municipios.

Temperatura en los distintos ejidos de Sonora

San Luis Río Colorado tendría una máxima 27 °C de y una mínima de 12°C

Puerto Peñasco tendría una máxima de 20°C y una mínima de 14°C

Magdalena de Kino tendría una máxima de 21 °C y una mínima de 5 °C

Hermosillo presentaría una máxima de 27 °C y una mínima de 9°C

Gráfica del clima de hoy en Sonora, según SMN

Créditos: SMN

Villa Pesqueira tendría una máxima de 24°C y una mínima de 9 °C

Heroica de Guaymas tendría una máxima de 24°C y una mínima de 13°C

Huatabampo tendría una máxima de 29°C y una mínima de 12° C

Agua Prieta tendría una máxima de 18°C y una mínima de 4°C

Fuentes: Tribuna