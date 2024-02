Javier Lamarque afirma que ha limitado su participación en eventos públicos tras denuncia de MC

Cajeme, Sonora.- Luego de que el regidor Luis Bueno, emanado de Movimiento Ciudadano, presentara una denuncia en contra del alcalde Javier Lamarque Cano, argumentando que hace uso de recursos municipales para promover su reelección, el edil cajemense negó dichas acusaciones.

Al respecto, el todavía Presidente Municipal, desmintió las acusaciones de su compañero en el Cabildo municipal e indicó que, contrario a lo que afirma Bueno en relación a su participación en la inauguración de obras y otros eventos como las Fiestas del Barrio, ha estado limitando su intervención en eventos públicos.

“Hemos estado anunciando varias obras importantes y no he ido a dar banderazos, se han concluido otras qué había que inaugurarlas y tampoco he ido”, aseguró Lamarque Cano.