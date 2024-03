'Torneo Estatal Abierto de Ajedrez' se celebrará en Guaymas del 2 al 3 de marzo

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La sexagésima novena edición del 'Torneo Estatal Abierto de Ajedrez', que este año será dedicado a José Tino Flores, se desarrollará en Guaymas los días 2 y 3 de marzo en un hotel de la playa Miramar.

El certamen estatal, programado bajo el sistema suizo a cinco rondas, será selectivo para el 'Campeonato Nacional e Internacional Abierto 2024' a celebrarse en Querétaro, Querétaro, entre el 25 y 29 de marzo.

Las categorías en la eliminatoria estatal serán: Primera Fuerza, Segunda Fuerza, Sub 16, Sub 14, Sub 12, Sub 10, Sub 8 y la de Senior (más de 55), tomando en cuenta que las inscripciones tienen un costo de 350 pesos general.

Los registros pueden realizarse en el teléfono celular 6621-80071, o bien por Internet, las cuales concluirán a las 21:00 horas de este viernes 1 de marzo, aunque de manera presencial todavía habrá oportunidad el sábado 2, de las 8:00 a las 9:00 horas, momentos antes del inicio de las partidas en la sede del estatal.

Fuente: Tribuna