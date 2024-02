Día Mundial contra el Cáncer: Sonora, en mayor riesgo por sedentarismo y mala alimentación

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Sonora se encuentra en el segundo lugar a nivel nacional por muertes debido a tumores malignos solo por debajo de Ciudad de México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, este 4 de febrero, el Inegi ofrece información, a partir de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2022, de los principales indicadores sobre la mortalidad en la población mexicana a causa de tumores malignos.

De acuerdo con los datos, durante 2022, en México se registraron 847 mil 716 muertes, de las cuales el 10.6 por ciento fue por tumores malignos, es decir, 89 mil 574, la tasa de defunciones por esta causa aumentó de forma constante al pasar de 62.04 decesos por cada 100 mil personas en 2012 a 68.92 en 2022. Respecto a las tasas más altas de muertes por tumores malignos en 2022, Ciudad de México, Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave, Colima, Morelos y Chihuahua registraron Ciudad de México 95.96; Sonora 81.35; Veracruz 78.86; Colima 77.10; Morelos 76.84 y Chihuahua 76.39.

Alimentación de los sonorenses

Laura Pérez Michel, especialista en oncología y radioterapia, subdirectora médica del Hospital San José de Ciudad Obregón, señaló que Sonora siempre se encuentra en los primeros lugares por muertes de cáncer debido a la alimentación que se basa en carne roja en combinación con una alta ingesta de bebidas alcohólicas.

Los sonorenses están muy gordos, toman mucho alcohol y comen mucha carne y mucha grasa animal, esa es una de las razones, pero también hay personas que no lo hacen y de todas maneras desarrollan cáncer".

Alimentación de sonorenses influye en enfermedades

Y agregó: "Primero que nada, se debe llevar una dieta bien balanceada en donde predominen las verduras, la fruta y carne magra, en segundo lugar, hacer ejercicio, un ejercicio diario por lo menos media hora cinco días de la semana, además de no tomar y no fumar y en el caso de las mujeres, no utilizar hormonas para la menopausia", apuntó.

La doctora Pérez Michel explicó que el cáncer es una enfermedad que se produce debido a cambios en los genes que controlan la vida celular, en todas las personas pueden activarse estos genes y producir tumores de próstata, de mama, colon, entre otros, pero no sucede en todos los casos, por lo que no se trata de algo que se pueda eliminar, solo se controla.

Sonora desde hace muchos años ha tenido uno de los primeros lugares de incidencia de cáncer, sobre todo de mama, cáncer de próstata, de colon, de piel, cáncer pulmonar, son los más frecuentes, pero hemos visto todo tipo de tumores malignos", subrayó.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la edad aumenta la propensión a presentar esta enfermedad debido a la pérdida de eficacia de los mecanismos de reparación celular propia del proceso de envejecimiento. Es a partir de los 50 años cuando se tiene un incremento en la tasa de defunciones por tumores malignos tanto en hombres como en mujeres y a partir de los 60 años de edad, la tasa en cada grupo es superior en los hombres.

Según el análisis del Inegi, los principales tipos de cáncer que afectaron a la población de 0 a 19 años fueron la leucemia, tumor maligno de las meninges, del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central, linfoma no Hodgkin y tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas.

En el caso de los jóvenes de 20 a 29 años, durante 2022, la principal causa de defunción por tipo de cáncer fue la leucemia. En el caso de los hombres, la tasa fue de 2.69 por cada 100 mil y en mujeres, de 1.84. En dicho grupo, según los datos, en los hombres destacaron las muertes por linfoma no Hodking, tumor maligno de las meninges y del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central, tumor maligno de colon, recto y del ano.

Para el caso de las mujeres, resaltaron las defunciones por tumor maligno del cuello del útero, de ovario y de mama.

Para la población de hombres entre 30 y 59 años, destacaron las muertes por tumor maligno de colon, de recto y del ano, con una tasa de 5.86 defunciones; le sigue el de estómago con 4.59 fallecimientos por cada 100 mil. En las mujeres de este grupo la causa principal fue el tumor maligno de mama y el del cuello del útero, las tasas fueron de 14.61 y 8.90 defunciones.

Dentro del grupo de hombres de 60 años y más, que fallecieron por tumores malignos, la principal causa se debió al de próstata, le siguió el de la traquea, de los bronquios y del pulmón, con tasas de 99.27 y 42.34 defunciones por cada 100 mil, respectivamente.

Y en el caso de las mujeres de 60 años y más, la causa con la tasa más alta de muerte durante 2022, según Inegi, fue el tumor maligno de mama, con 49.09 defunciones, le sigue el de hígado y de las vías biliares intrahepáticas, con una tasa de 33.45 defunciones por cada 100 mil.

Fuente: Tribuna