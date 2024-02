Ministerio Público investiga a cinco funcionarios de Huatabampo

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora. - De acuerdo a los informes presentados por parte de la Coordinación de Asesoría Jurídica en el Ayuntamiento de Huatabampo, al menos cinco funcionarios públicos de la actual administración están siendo investigados por el Ministerio Público, esto para esclarecer el presunto desfalco financiero que sufrió la comuna en la Dirección de Ingresos.

Además de ello, el informe jurídico reveló que en el último trimestre del 2023, se presentaron alrededor de 84 asuntos legales, los cuales, en su mayoría fueron presentados en contra del presidente municipal Juan Jesús Flores Mendoza, en contra del Ayuntamiento, así como del área de Recursos Humanos.

*LAS INVESTIGACIONES*

José Manuel Robles Corral, coordinador del Área Jurídica, aseguró que como parte del seguimiento a la querella presentada por el Ayuntamiento, personal del Ministerio Público acudió a la Dirección de Ingresos para realizar las averiguaciones correspondientes.

No voy a entrar mucho en el tema, pero ya hay un seguimiento por el asunto que tuvimos en la Dirección de Ingresos. Se están haciendo las averiguaciones correspondientes a través de los mecanismos que tiene el Ministerio Público, ya fueron citadas algunas personas de esta administración, vinieron a hacer una inspección ocular y se realizaron algunas tomas de fotografía”, señaló.

Robles Corral informó que hasta el momento, las autoridades han citado a cinco funcionarios públicos de la actual administración, sin embargo, no se descarta que sean más funcionarios los citados para poder esclarecer las investigaciones.

“Lo que les puedo comentar, es que de inicio son cinco personas las que aparecen dentro de este expediente, a reservas de las indagaciones que haga el Ministerio Público”, afirmó.

*LOS AMPAROS*

Además de ello, la comuna registró 14 amparos por parte de policías que aparentemente fueron jubilados de manera irregular en la administración pasada, por lo que el munícipe decidió retirarles el pago e invitarlos a que se reintegraran a sus funciones, decisión que los oficiales no aceptaron.

“Se buscó por parte de la administración que las personas se reintegraran, lo cual, era la medida recomendada por parte del ISAF para solventar una observación y no pasaba nada, pero al no encontrar una respuesta positiva por parte de los policías, se tomó esa decisión (no pago). No es un tema propio de la administración, fue la recomendación del ISAF”, puntualizó.

Por su parte, el área jurídica aseguró que un gran porcentaje de los amparos que enfrenta la comuna ya están por resolverse a favor de la administración, por lo que los 84 asuntos legales no representa algún posible daño patrimonial al municipio.

