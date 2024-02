Oposición prepara estrategia para competir contra Morena por la alcaldía de Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que la comisión nacional de elecciones del partido Morena anunciara oficialmente la aprobación para que Javier Lamarque Cano, buscara la reelección por la alcaldía de Cajeme, el tiempo para que la oposición hiciera lo propio dio inicio.

En respuesta a lo anterior, el partido Movimiento Ciudadano informó que la empresaria Adriana Torres de la Huerta será la precandidata a la alcaldía de Cajeme por parte de este partido, quien busca ser la primera alcaldesa en la historia del municipio.

Quiero convertirme en la próxima presidenta municipal de Cajeme, porque quiero tener un gobierno plural, transparente, participativo. Mi meta, mi objetivo, es que volvamos a ser los ciudadanos quienes construyamos la ciudad que queremos tener, el municipio que queremos tener", expresó la empresaria.

Mientras tanto, la coalición integrada por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aún no definen a su representante para esta contienda a nivel municipal.

Respaldo nacional

Roberto Campos Lugo, dirigente del PAN en la región, explicó que, para esta contienda electoral para la alcaldía de Cajeme, le corresponde al PRI el designar al candidato que representará a la coalición, siendo Armando Alcalá el perfil que más probable.

Nosotros estamos muy optimistas, más que confiados en nuestra candidata a la presidencia de la república Xóchitl Gálvez, y con los perfiles tan competitivos que vamos a sacar aquí en Cajeme vamos a contribuir también mucho en la en el éxito a nivel a nivel nacional", declaró.

Sobre la intención de Javier Lamarque de buscar la reelección, Campos Lugo señaló que durante su administración el actual alcalde ha quedado a deber, sobre todo en temas como seguridad, así como tener una dependencia de recursos externos para concertar obras.

El presidente del PRI en Cajeme, Armando Alcalá Alcaraz, reconoció el esfuerzo del actual mandatario en el tema de rehabilitación de calles, pero señalando que esto se ha realizado gracias al apoyo de los gobiernos tanto federal como del Estado.

Finalmente, señaló que no se buscara el hacer una campaña de desacreditación de candidatos, sino una propositiva, añadiendo que, si Lamarque decide no pedir licencia para hacer campaña, esto no influye en el plan de trabajo de la coalición.

Fuente: Tribuna