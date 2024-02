Panteón de Huatabampo se queda sin espacios para sepulcros; piden que sea ampliado

Huatabampo, Sonora.- La falta de espacios en el panteón municipal de Huatabampo, se ha convertido en un problema para las familias que necesitan sepultar a sus fieles difuntos, por ello, solicitaron a las autoridades iniciar con las gestiones para la ampliación del camposanto.

Yolanda Trinidad Encinas Horta, síndica procuradora, mencionó que la ocupación del panteón municipal en la 'Tierra de Generales' se aceleró tras la contingencia sanitaria por Covid-19, debido al número de personas que perdieron la vida a causa de esta pandemia.

Durante la última Sesión de Cabildo, Encinas Horta mencionó que actualmente se trabaja en la adquisición de un nuevo predio, el cual, pudiera costar aproximadamente 3 millones de pesos.

La cuestión del panteón lo he notificado muchas veces, nos quedan muy pocos lugares. Me di a la tarea de visitar a la familia poseedora del terreno, no lo tiene a la venta pero para hacer el servicio llegamos a un acuerdo; vale un millón de pesos la hectárea y son tres, pero nos descontarían 100 mil pesos por hectárea", afirmó.