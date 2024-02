Elías Retes cumple 1 año como alcalde de Navojoa con una aprobación ciudadana mínima

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- El alcalde de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, cumplirá 1 año al frente de la administración municipal tras el deceso de 'Mayito' Martínez. Sin embargo, durante los últimos 12 meses, su aprobación ciudadana ha sido mínima, debido al incumplimiento de sus principales promesas.

Fue el pasado siete de febrero de 2023, cuando el Congreso del Estado de Sonora avaló la propuesta de Cabildo sobre la designación de Elías Retes como presidente municipal interino de Navojoa, a pesar de ser uno de los regidores más ausentes durante el primer año de la actual administración, ya que solo asistió al 48 por ciento de las sesiones realizadas durante 2022.

Lo reprueban

De acuerdo a un estudio de opinión pública realizada por la casa encuestadora Demoscopia Digital, al cierre del mes de enero la aprobación ciudadana al mandato de Elías Retes apenas alcanzó el 47.3 por ciento, lo cual significa que aproximadamente cinco de cada 10 navojoenses reprueban su primer año de administración.

A mí se me ha hecho un presidente municipal muy gris, no he escuchado de alguna obra importante, sin embargo, los servicios públicos cada vez están peor, por ejemplo, aquí en Tierra Blanca, a cada rato sale el agua negra y hace tiempo que no sufríamos de esto, lo cual quiere decir que no están haciendo bien las cosas en el tema del agua, de lo que tanto habla", señaló Lourdes, vecina de la colonia Tierra Blanca.

Según activistas, el rechazo de gran parte de la ciudadanía hacia la actual administración, se debe al incumplimiento de sus principales compromisos, como la mejora de servicios públicos.

Este último trienio ha dado mucho de qué hablar, porque hay un gran rezago en los servicios públicos, pero si en tres años no se cumple lo prometido en campaña, en uno menos. Ahorita las obras que se están haciendo son por parte del Gobierno del Estado; se le ve voluntad al presidente municipal pero hasta ahorita la cosa va lenta", afirmó Jesús enrique Román Zamorano, líder de la agrupación ‘El Poder del Pueblo Sonorense’.

No cumplió

Durante su toma de protesta el pasado nueve de febrero de 2023, el hoy presidente municipal hizo el compromiso de cuidar que cada peso del presupuesto municipal, para que este sea aplicado con transparencia en las necesidades más urgentes, priorizando a los más desprotegidos y dignificando a la etnia mayo.

Sin embargo, durante los últimos 12 meses, el Ayuntamiento mantiene un déficit mensual de 3.4 millones de pesos (mdp), lo cual, mantiene a la comuna sumergida en deudas, ya que en su primer año de Gobierno, Elías Retes solicitó un total de tres créditos financieros, los cuales, superan los 64 mdp.

No obstante, la última promesa incumplida por parte del presidente municipal, fue la solución al problema de desabasto en el sector oriente de la ciudad, ya que según el munícipe, el 100 por ciento de los hogares contaría con agua durante las 24 horas del día, antes de finalizar 2023, pero el desabasto aún continúa.

Hace unos cuatro meses nos reunimos en la colonia nueva generación, ahí nos dijo el presidente que para diciembre íbamos a tener agua las 24 horas del día, durante los 365 días del año, pero no fue así, seguimos igual, con el mismo problema", aseguró Jesús Leonardo Pacheco Aguirre, activista social.

A pesar del incumplimiento de sus compromisos, se estima que Elías Retes buscará aparecer en las boletas electorales este año, donde pudiera repetir en el cargo de presidente municipal de Navojoa.

Fuente: Tribuna