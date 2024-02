ERASMUS+ CIELO: un proyecto internacional que ve por la salud infantil.

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La educación y la tecnología pueden mejorar la salud infantil en América Latina. Esta es la idea que dirige los esfuerzos de ERASMUS+ CIELO, un proyecto que reúne a 12 universidades de diversos países para desarrollar un programa de capacitación para estudiantes, maestros y profesionales de la salud que pueden hacer frente a uno de los mayores problemas de la región: la obesidad infantil y sus efectos en la salud mental. En julio de 2023, el programa de la Unión Europea ERASMUS+ autorizó el financiamiento y apoyo para el proyecto enviado a la convocatoria ‘Erasmus+ Desarrollo de Capacidades’. Desde entonces, un equipo internacional de colaboradores continúa las acciones para aprovechar esta oportunidad de promover una niñez activa y saludable.

ERASMUS+ CIELO (Currículo innovador para Latinoamérica para desarrollar capacidades en Instituciones de Educación Superior (IES) para prevenir la obesidad) está a cargo de 3 universidades europeas y 9 latinoamericanas, específicamente de los países Chile, Costa Rica y México. Participan: Riga Technical University (Letonia), Turku University of Applied Sciences (Finlandia) y The University of Gdansk (Polonia); Universidad Católica Silva Henríquez y Universidad Del Alba, de Chile; Universidad Para la Cooperación Internacional y Universidad Hispanoamericana, de Costa Rica; y Universidad La Salle México, Universidad La Salle Noroeste, Universidad La Salle Oaxaca, Universidad La Salle Victoria y Universidad La Salle Pachuca, de México.

El objetivo de este proyecto es incrementar las competencias de los docentes y estudiantes de IES en el campo de la promoción de la salud en América Latina con fines de prevenir la obesidad infantil y fomentar la salud mental. Este propósito se logrará mediante el desarrollo cooperativo de un programa de capacitación de posgrado y una aplicación móvil eToolkit para las nueve universidades de América Latina participantes.

Actualmente, los colaboradores de cada universidad trabajan en el diagnóstico de las demandas de los profesionales de la atención para enfrentar estos desafíos sociales que involucran a todos en las comunidades de Chile, Costa Rica y México: las familias, las instituciones educativas, la investigación científica y el ámbito público.

Fuente. Dra. María Anabell Covarrubias Diaz-Couder, coordinadora del equipo de Investigación de la Universidad La Salle Noroeste.

Este propósito se logrará mediante el desarrollo colaborativo de un programa de capacitación de posgrado en línea y una aplicación móvil eToolkit, trabajo que está a cargo de tres universidades europeas y nueve latinoamericanas.

¿Cómo se desarrolla el proyecto? = Investigación y colaboración

Después de concluir un diagnóstico del panorama para la comprensión mutua de la salud y la promoción de la salud mental, el equipo de CIELO desarrollará el programa de posgrado en línea y capacitará a formadores que son parte del personal de las nueve IES de América Latina que participan en el proyecto. El siguiente paso será la implementación y evaluación del curso multidisciplinario de posgrado.

De esta forma, ERASMUS+ CIELO incrementará las capacidades pedagógicas de innovación de los formadores de las universidades participantes, quienes después podrán capacitar a profesores y estudiantes de posgrado de Chile, Costa Rica y México para prevenir la obesidad infantil y promover la salud mental.

¿Cuál es la problemática? = Obesidad infantil y sus efectos en la salud mental

En América Latina las tasas de obesidad infantil se encuentran entre las más altas del mundo. Como la obesidad infantil es una preocupación creciente en toda América Latina, y si bien se han logrado avances, nos falta comprender la asociación entre múltiples factores biológicos (es decir, genética, nutrición, actividad física, etc.), y conocer cómo los profesionales de la salud pueden apoyar en el desarrollo de una salud mental positiva mientras se guía a un niño con este problema. Hay evidencia de que la obesidad infantil se asocia negativamente con problemas psicológicos, comorbilidades, como depresión, peores puntuaciones percibidas en la calidad de vida relacionada con la salud, trastornos emocionales y de conducta, así como la falta de autoestima durante la infancia.

En estudios recientes relacionados con la obesidad y salud mental, se ha encontrado que se presentan actitudes negativas hacia la obesidad e incluso fobias

hacia las personas obesas. Por lo tanto, debemos poner énfasis en educar a los futuros profesionales de la salud de manera multidisciplinaria sobre las complejas causas de la obesidad, familiarizar las mejores prácticas para reducir obesidad infantil y elevar el concepto de salud mental positiva en las acciones de promoción de la salud.

¿Quiénes participan en el proyecto? = Esfuerzo colaborativo

¿Quiénes son los beneficiarios? = Currículo innovador para Latinoamérica

Los usuarios principales del programa de posgrado en línea son académicos de institutos de educación superior, educadores de atención médica y profesionales que trabajan en entornos comunitarios primarios en Chile, Costa Rica y México. Los usuarios finales son los profesores de los institutos de educación superior y estudiantes de posgrado de los tres países de América Latina. Este proyecto utilizará un amplio grupo de socios dispuestos a colaborar, tales como organizaciones de atención médica, organizaciones de promoción de la salud, asociaciones públicas, etc.

¿Cómo pueden las instituciones gubernamentales y organizaciones participar en CIELO? = Acciones clave

Uno de los objetivos de CIELO es que sus resultados influyan, de forma sostenible, en las políticas referentes a la prevención de la obesidad infantil y la promoción de la salud mental en cada uno de los países. Para cumplir este propósito, es necesaria la colaboración de instituciones y organizaciones de educación, salud y bienestar en las siguientes acciones: