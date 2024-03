Quema de basura deja sin agua al sector oriente de Navojoa; vecinos piden solución

Navojoa, Sonora.- Debido al mal servicio de recolección de basura en el municipio de Navojoa, vecinos del sector oriente de la ciudad han optado por quemar sus deshechos al aire libre, una práctica que además de provocar daños al medio ambiente, ha comenzado a dañar la infraestructura de la cabecera municipal.

El Organismo Operador Municipal del agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn), informó que al menos siete colonias se quedaron sin agua, debido a que una quema de basura, arrasó también con las líneas eléctricas de sus equipos.

Sin embargo, los vecinos no creen que la falta del vital líquido en el sector se deba exclusivamente al supuesto daño provocado en los equipos eléctricos, ya que durante la última semana, no han recibido este servicio en sus hogares.

Cuando no es por una cosa es por otra, primero nos dicen que se quemó un equipo, después que no hay agua porque están reparando un tubo de la línea principal; total que hasta el momento el señor presidente municipal no ha cumplido su palabra, quedó muy formal en que antes de finalizar el mes de diciembre ya tendríamos agua los 365 días del año, pero ya ven como estamos", señaló Martín vecino del fraccionamiento Aeropuerto.