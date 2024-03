Morena Huatabampo rechaza a su candidato designado para competir por la alcaldía

Huatabampo, Sonora.- La Coordinación Municipal de Morena en el municipio de Huatabampo rechazó la designación de Alberto Vázquez Valencia como su próximo candidato a la alcaldía, esto como resultado del proceso de selección de candidaturas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de dicho partido.

Cabe señalar que la designación de Vázquez Valencia para la candidatura a la presidencia municipal, proviene de la Coalición de Morena con el Partido del Trabajo (PT), por lo que la Coordinación Municipal en Huatabampo aseguró que buscarán competir por su cuenta, registrando una nueva plantilla ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para contender por la presidencia municipal.

Nosotros no somos juguetes de nadie, aquí en Huatabampo no queremos al PT, no es a la figura, al PT no lo queremos; que casualidad que en el 2018 no fueron con nosotros, en el 2021 tampoco y ahora tenemos que entregarle los votos de Morena al PT; se les hace muy fácil que a estas alturas nosotros vayamos a las comunidades a decirles a los compañeros que voten por el PT porque así son las instrucciones", indicó Rafael Orduño Valdez, militante de Morena.