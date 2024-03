Astrid Chavira, cajemense que danza por el mundo; trabajó en Televisa y con grandes artistas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En entrevista para TRIBUNA, Astrid Shavira Aguilar, conocida en redes sociales por su nombre artístico Astrid Chavira, compartió cómo a través del baile ha logrado brillar en proyectos de gran producción. Su emoción por compartir el arte la ha llevado ha demostrar su talento no solo a nivel nacional sino en escenarios de Norteamérica.

Yo nací en Obregón, hace 26 años, y desde pequeña me vine a vivir a Guadalajara, y aun cuando desde pequeña mi mamá me metía a clases de baile, como jazz o ballet, no me terminaba de convencer, no era constante, pero a los 12 años vi una clase de Hip Hop y desde el primer día me enamoré de ese tipo de baile, era música que yo ya escuchaba, y eso me motivo el saber que podía expresarme con canciones que realmente escuchaba", señaló.

El descubrimiento de su vocación fue apoyado por su familia, pero el talento innato no es suficiente para lograr sobresalir, por lo cual Astrid explicó que supo que, si quería triunfar en su verdadera pasión, debía de esforzarse y mantener una constancia en la práctica. "Yo me la vivía en el estudio, tomaba clases todo el día, salía de la escuela y me iba directo a bailar y hasta en la noche muy noche, lo cual no hubiera podido sin mis papás que siempre me apoyaron bastante".

A mis 17 años empecé a dar clases en Guadalajara, lo cual me ayudo a que me hablaran de diferentes estados de la republica a conectarme en el ambiente, sin olvidar mis raíces sonorenses, por eso cada que voy de vacaciones a Ciudad Obregón, dedico ese tiempo a dar clases allá", apuntó.

Esta apertura que vivió, sumado al gran talento que fue puliendo a través de cansadas jornadas de ensayos, dieron frutos que solo quien suda sembrando, conoce el gusto de la cosecha, dándole la oportunidad de vivir experiencias únicas y motivadoras. "De mis primeros trabajos grandes fueron con artistas como Cristian Nodal o trabajar con Charm La’Donna, coreógrafa de Rosalía y que ha laborado con Selena Gomez y Pharrel Williams, de quien es de los mejores recuerdos que tengo".

Además he tenido la oportunidad de trabajar en cortometrajes y otras producciones importantes, como ‘La Usurpadora’ el musical, ‘The Melodic Blue’ de Baby Keem; o el programa ¿Quién es la Máscara? de Televisa en sus temporadas cuarta y quinta; además de videos musicales de artistas como Sebastián Urdiales, Kaia Lana, Golden Ganga, Christian Nodal, entre otros; o participar en las coreografías en conciertos de Cris MJ, Mar Lucas, Santa Fe Clan o Sebastián Yatra".

Astrid Chavira, cuenta con entrenamiento en danza comercial jazz y fundamentos del Hip Hop desde el año 2010, además de laborar como maestra de danza desde 2014 e impartir convenciones de danza a nivel nacional. Finalmente, Astrid mandó un mensaje a todos los jóvenes para que no renuncien a sus sueños y luchen por conseguir sus metas. "He tenido muchos proyectos muy grandes he tenido muchos logros, pero también como artista uno tiene que acostumbrarse a que no siempre tu perfil va a ser el que estén buscando y no tiene nada que ver contigo, lo que va a ser tuyo va a ser y lo que no pues afrontarlo y seguir trabajando".

Es muy importante confiar en ti, he visto compañeros con las que crecí que ya ahorita decidieron pues dar su enfoque a otras cosas o sea como que dejar el baile y buscar otro tipo de profesión yo realmente como que desde muy chiquita lo sé dentro de mí y sabía que era algo a lo que me iba a dedicar y pues me mantuve firme, creyente de que todo pasa en el tiempo perfecto", declaró.

