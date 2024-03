Mayos impugnarán candidaturas para diputación local

Huatambapo, Sonora.- Integrantes de la etnia yoreme mayo impugnarán las candidaturas por las diputaciones locales de los Distritos 20 y 21 en el Sur de Sonora, al considerar que no se cumplió con lo estipulado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), donde se buscaba que un verdadero representante indígena llegara al Congreso Local.

De acuerdo al IEE, la mayor parte de la población en los municipios de Huatabampo, Etchojoa y Álamos, pertenecen a comunidades indígenas, por lo que se decidió nombrar a dichos distritos electorales como ‘Distritos Indígenas’, lo cual, obligaba a los partidos políticos a nombrar a un candidato extraído de la etnia mayo o guarijía, sin embargo, al parecer dichos requisitos no fueron respetados.

Abel Alfredo Ramírez Torres, presidente de la asociación ‘Jiapsi Yoreme’ confesó que para este proceso electoral, líderes de la etnia mayo intentaron participar en el proceso de selección de candidatos, sin embargo, fueron descartados por falta de recursos económicos.

“El estatuto del IEE se lo pasaron por el arco del triunfo. La inclusión indígena continúa siendo una simulación, vemos que en letra si se da, pero en las acciones nos la siguen negando; algunos indígenas sí intentaron participar pero no se les permitió porque no tienen el capital político y económico para poder ser candidatos, ahorita no están los tiempos para que un verdadero indígena aparezca en la boleta electoral”, señaló.