"Yo lo perdono": Luis Donaldo Colosio pide que liberen a Mario Aburto, asesino de su padre

Monterrey, Nuevo León.- Este año se cumplen 30 años del asesinato que conmocionó a México, y también cerca del final de la condena de Mario Aburto Martínez, quien confesó ser el autor del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. El hijo del fallecido candidato presidencial, quien actualmente es alcalde con licencia de Monterrey, reiteró que ya ha perdonado a Aburto por quitarle la vida a su padre.

Luis Donaldo Colosio Riojas, político de Movimiento Ciudadano y aspirante al Senado de la República, declaró este fin de semana que no busca venganza, sino justicia para él, su familia y para todo México. Expresó su deseo de que Aburto sea liberado y se vaya de México para permitir la sanación nacional. Cabe destacar que, aunque Aburto casi cumple los 30 años de condena según el Código Penal de Baja California, la ley federal establece 45 años como pena.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está evaluando si será liberado tras 3 décadas tras las rejas o si se prolongará su sentencia, a pesar de que el año pasado un Tribunal Colegiado Penal en el Estado de México la invalidó por considerar que no se había aplicado correctamente la ley local. Frente a esta situación, el hijo de Colosio fue enfático al expresar que es hora de que México deje atrás este episodio.

Además, agregó que es tiempo de que el asesino confeso de su padre cumpla su condena de 30 años y se aleje para que el país pueda "reconciliarse con su pasado". Mencionó que el caso ha sido objeto de demasiada controversia y sugirió al presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo uso de sus facultades constitucionales, que otorgue un indulto al individuo que actualmente sigue preso.

Esto hace referencia a que a finales de enero, Colosio Riojas solicitó al presidente López Obrador que cerrara el caso y perdonara a Mario Aburto, quien fue detenido en el lugar de los hechos el 23 de marzo de 1994 y admitió haber disparado contra el entonces candidato presidencial del PRI después de un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California. "Apelando a la compasión del presidente, creo que sería mejor indultar a Mario Aburto, poner fin a este asunto y permitir que mi familia y México sanen", expresó Luis Donaldo en esa ocasión.

Sin embargo, la respuesta de AMLO llegó al día siguiente, cuando rechazó la solicitud del político durante su conferencia matutina del 30 de enero: "No puedo hacerlo. Sé que él y sus familiares ya no quieren saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado. Yo quiero que, en lo que a mi corresponde, no se deje de investigar (...) Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política".

Fuente: Tribuna