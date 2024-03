Clima en Sonora: Habrá cielo nublado, bancos de niebla y heladas este jueves, dice Conagua

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¿Este jueves 21 de marzo del 2024 realizarás actividades al aire libre en el estado de Sonora? Si la respuesta es "sí", ya sea para conmemorar el Día de la Primavera, por trabajo o simple diversión, es clave que consultes cuál es el pronóstico del clima y el tiempo que advierten el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua). ¡Toma precauciones!

De acuerdo con las dependencias, este jueves el clima en Sonora no será lluvioso. No obstante, al inicio de la jornada el cielo será parcialmente nublado. También se presentarán bancos de niebla. Conforme avancen las horas la nubosidad incrementará, sin embargo, no se prevén precipitaciones pluviales de ningún tipo en la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño, por lo que no será necesario que cargues el paraguas.

Pronóstico del clima para hoy, jueves 21 de marzo. Foto: Conagua

Sobre el ambiente, se señala que en la mañana será templado a fresco, llegando a ser muy frío con heladas y en las zonas serranas y del Norte de Sonora, en la frontera con los Estados Unidos de América (EU). Por la tarde, el tiempo se tornará cálido, con máximas que estarían entre los 30 y 35°C. El viento, en tanto, será de componente oeste, de 15 a 30 kilómetros por hora en la región, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

Finalmente, las dependencias señalan que este jueves un frente frío se aproximará al noreste del territorio nacional e interaccionará con el aporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical. En conjunto, estos fenómenos provocarán lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas, además de rachas de viento fuertes a muy fuertes en el norte y noreste de México, con probable formación de torbellinos.

Se agrega que un canal de baja presión en combinación con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, producirán intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en el oriente, centro y sureste del país y lluvias aisladas en la Península de Yucatán. ¡Recuerda tomar precauciones en este jueves!

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua