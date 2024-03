Cruz Roja advierte aumento de accidentes viales en el municipio

Comparta este artículo

Sonora. - Durante 2024 la delegación de Cruz Roja advierte que se han incrementado en el municipio las atenciones por accidentes viales, reportando un promedio de entre 130 a 140 reportes por mes, cifra que desde hace un par de semanas se ha incrementado en un 30 por ciento.

José Luis Osegueda Osegueda, coordinador de la Cruz Roja en la localidad detalló el promedio de accidentes, incluye atropellados, choques y volcamientos, siendo el de mayor incidencia las colisiones entre vehículos y el de menos los choques de motocicletas.

Accidente

Se ha notado un incremento para estas fechas que ya son, casi festivas ahora con Semana Santa sí, lo cual sumado a que comienza a cambiar el clima a uno más cálido la gente sale a los paseos o se reúne a ingerir bebidas alcohólicas, factores que derivan en esta situación de mayor número de accidentes”, declaró.

Destacó que estas situaciones se presentan debido a que generalmente los conductores manejan bajo los efectos de las bebidas embriagantes, como lo son el alcohol u otra clase de narcóticos, así como por descuidos al manejar o transitar utilizando el celular sin atender los señalamientos viales.

PREVENCIÓN

Del mismo modo pidió a la ciudadanía a extremar las precauciones, como el respeto a los señalamientos de tránsito, evitar el exceso de velocidad y el uso del teléfono celular al momento de manejar un vehículo, informando que cada salida de una ambulancia le cuesta a la institución un promedio de 800 pesos.

Por lo anterior solicitó que no se soliciten atenciones que no requieren la presencia de los paramédicos, explicando que reciben muchas llamadas de personas que con engaños solicitan el servicio y al acudir solo requieren una inyección o algún servicio que no amerita el sacar una ambulancia.

No solo nos genera un gasto extra, sino que ocupa a los paramédicos cuando pudieran ser requeridos para una emergencia real”, señaló.

Por su parte Víctor Manosalvas Mena, titular del Cuerpo de Bomberos, exhortó a la ciudadanía a no acudir a canales de riego para realizar actividades recreativas, advirtiendo que estos no cuentas cuentan con las medidas de seguridad requeridas al no ser diseñadas para tal fin, además de evitar circular por las orillas del canal y en caso de tener que hacerlo, bajar la velocidad, bajar los vidrios y retirarse el cinturón de seguridad.

Fuente: Tribuna