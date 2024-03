Canaco señala falta de resultados en el reordenamiento del Centro

Hermosillo, Sonora. - A pocos meses de finalizar la administración 2021-2024, comerciantes y organismos señalan que pese a la buena voluntad del actual mandatario Javier Lamarque Cano en el tema del reordenamiento del primer cuadro de la ciudad, el proyecto fue “olvidado”. El titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme, Gustavo Cárdenas García señaló que a un año de que el mandatario se comprometió a atender el tema, “no se tienen resultados”.

El presidente de Canaco, tras mostrar un video grabado el mes de marzo de 2023, donde Javier Lamarque anunciaba el próximo inicio del proyecto del reordenamiento, declaró: “Creo que un año es suficiente para ver que cada día estamos peor, no es un golpe político como pueden decir, nosotros los empresarios trabajamos con base a resultados, y los resultados tienen un tiempo determinado para medir, nosotros trabajamos con mediciones de rentabilidad y ahorita estamos viendo que la rentabilidad del Ayuntamiento deja mucho que desear”.

Cárdenas García añadió que, si bien la responsabilidad para realizar los trabajos de mejora en dicha zona no es completamente del Ayuntamiento, la falta de voluntad política por parte no solo de la actual administración sino desde varias anteriores, han derivado en la actual situación que se tiene en la zona Centro.

Falta de voluntad

No es un golpe político, ya es una alto a lo que está pasando y que nos quedemos callados, Cajeme es de todos, y si siguen las administraciones como están, vamos a tener los mismos resultados, es momento de levantar la voz, para que las cosas sucedan, no podemos seguir en las mismas, cada administración vamos en caída libre y nadie dice nada, en el comercio, el ambulantaje no se llevó a cabo en un año, cuando el presidente se comprometió a hacerlo y vemos que mandan gente y lo hacen como botín político, sin importar que la ciudadanía pague el pato de las malas administraciones”, señaló.