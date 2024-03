Oomapas Navojoa entrega agua contaminada a los usuarios

Navojoa, Sonora. - Durante este fin de semana, vecinos de las colonias Tierra Blanca y Constitución en el municipio de Navojoa, se vieron afectados por el desbasto de agua potable, sin embargo, al regresar el servicio, este se encontraba contaminado con manganeso, lo cual, además de provocar la molestia de las familias, pone en riesgo su salud.

El exceso de manganeso en las tuberías de la ciudad, provocó que el agua saliera de color negro, así como la presencia del mineral en forma de pequeñas rocas, lo cual, impidió que las familias realizaran sus actividades cotidianas y de higiene personal, por miedo a contraer alguna enfermedad.

Estamos cada día peor, se supone que en esta zona no batallamos con el agua, pero a cada rato sale negra, no se puede lavar y no nos podemos bañar porque nos queda tierra negra en la cabeza, tenemos que comprar agua purificada para eso, pero se supone que pagamos a Oomapasn para recibir un buen servicio”, señaló Patricia García, vecina de la colonia Constitución.