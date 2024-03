Poema 'Voces', una radiografía de la violencia de género en la Región del Mayo

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- "No más refugios ni mujeres como presas, no más violencia escrita en una nómina, no más discursos seguimos en las tumbas, no más lenguaje bufón nombrando nuestra historia", es el grito desesperado de las mujeres, quienes observan como la sociedad, poco a poco trata de normalizar el feminicidio.

Lo anterior, forma parte del poema 'Voces' escrito por Miriam Porras Adame, fundadora de la Escuela de Escritores del Mayo, quien a través de sus versos, encarna la piel de aquellas mujeres cuya voz fue silenciada a manos del hombre y a su vez, sirve como una radiografía de la violencia de género que impera en la Región del Mayo.

Se llama 'Voces' porque es precisamente un grito hacia la sociedad, respecto a lo que estamos viviendo con el tema de los feminicidios. Se busca hablar desde la voz de una persona que fue asesinada, ese poema es algo que yo viví cuando lo escribí, afectada obviamente por las noticias sobre el número de mujeres que mueren asesinadas cada día", indicó Porras Adame.

Índices de violencia

De acuerdo al Semáforo Delictivo de la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora, durante los últimos 2 años se han abierto dos carpetas de investigación por el delito de feminicidio en el municipio de Navojoa, el primero ocurrido en el mes de mayo del 2022 y el segundo fue registrado en el mes de marzo del 2023.

Sin embargo, a pesar de que la incidencia de feminicidios en la región es baja, la incidencia por el delito de violencia familiar se encuentra incontrolable, ya que en lo que va del 2024, se han registrado más de 414 casos, lo cual significa, un promedio de seis mujeres golpeadas al día, por lo que se teme que esta incidencia pudiera desencadenar una tragedia.

Ese es el principio del otro final, estamos siempre pendientes de eso, por lo que es muy importante que (el poema) 'Voces' llegue a los espacios, para educar a las nuevas generaciones en que nos veamos como lo que somos, humanos, solo así podremos vivir en paz", puntualizó.

Lamentablemente, aunque en los últimos años se ha logrado concientizar a las mujeres de la región para que presenten una denuncia en contra de su agresor, la realidad es que las políticas públicas han resultado insuficientes, ya que se estima que solo dos de cada 10 víctimas, deciden denunciar a su agresor, lo cual provoca que el círculo de violencia continúe en aumento.

Fuente; Tribuna