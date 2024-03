Día de la Mujer: Cientos de mujeres alzan la voz en las calles de Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cerca de 700 mujeres salieron para tomar las calles de Ciudad Obregón, un acto no solo de sororidad sino de justicia, exigiendo un alto a la violencia.

Bajo las consignas de "Ni una más", "Nos queremos vivas", "La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas", la jornada de ayer, alrededor de las 16:00 horas, inició la marcha, integrada por diversos grupos feministas, sociedad y asociaciones civiles que luchan por el bienestar de este sector, saliendo del callejón de la mujer hacia el Palacio Municipal.

En esta manifestación que se realizó a nivel nacional, las "morras" de Sonora se sumaron a las "compas" en Reforma, con las "comandantas" de Chiapas o las "Madres" de Tijuana, haciendo lo propio en el municipio.

Al arribar al Palacio Municipal, las líderes de diversas agrupaciones tomaron el micrófono para pedir mayor protección para las mujeres y niñas, además de que señalaron la urgencia de modificar los sistemas de justicia para reforzar los procesos legales en este tipo de actos de violencia.

Del mismo modo, como parte de la protesta pacífica, se realizaron pintas en el monumento de Álvaro Obregón y Palacio Municipal, además de colocar los carteles que portaron durante la manifestación, las cuales expresaban las consignas por la inseguridad, de pocas acciones para garantizar la igualdad de género, además de exponer nombres de agresores.

Durante esta marcha, por primera vez en el municipio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, designó para el apoyo durante el recorrido y el evento final a personal femenino.

En cumplimiento a lo declarado por el titular de la corporación, Claudio Cruz, las agentes fueron respetuosas con esta manifestación, además de brindar el apoyo correspondiente durante todo el recorrido, mismo que se desarrolló de manera pacífica por parte de todos los colectivos y participantes.

Fuente: Tribuna