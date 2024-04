Ayuntamiento de Cajeme aprueba licencia de Javier Lamarque para separarse de su cargo

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante sesión de cabildo realizada la tarde de este jueves, Javier Lamarque Cano solicitó al pleno de cabildo una licencia sin goce de sueldo con la finalidad de dejar temporalmente su cargo de presidente municipal de Cajeme en el periodo comprendido del 20 de abril al 5 de junio, con la finalidad de participar en la campaña electoral, en busca de su reelección.

Previo a la votación el aun mandatario señaló que, pese a que por ley le permite realizar su campaña política sin necesidad de separarse del cargo, se tomó la decisión de solicitar la licencia, misma que fue aprobada de manera unánime.

He decidido pedir licencia por tres razones principalmente, primero por congruencia, sé que voy al cargo más importante, que las miradas van a estar puestas sobre mí, y no quiero que se diga que actúo con ventaja, además de evitar señalamientos infundados, de que me aprovecho del cargo o lo que sea para hacer campaña, la verdad no lo necesito, lo más importante es el trabajo que a uno lo representa; la tercera razón es para sentirme más ligero, más libre, … por eso he decido pedir la licencia en ese periodo", señaló.