27 huelgas ha tenido la Unison de 1976 a 2024; Durazo pide llegar a un acuerdo

Hermosillo, Sonora.-El gobernador Alfonso Durazo Montaño compartió que de 1976 a 2024, la Universidad de Sonora (Unison) ha registrado 27 huelgas, lo que ha provocado que el cuerpo estudiantil se quede sin clases por más de 500 días.

"Yo respeto las diferencias internas, pero no debemos pasar ese costo a los estudiantes. El Gobierno del Estado mantendrá su esfuerzo porque continúe la mesa de diálogo entre las autoridades universitarias y la representación sindical", señaló el gobernador.

La huelga más larga se registró en 1976 cuando Alfonso Castellanos Idáquez era rector, que incluso su administración es la que contabiliza más días en huelga.

Durazo Montaño dijo que su llamado es a que las diferencias internas no definan la posición del sindicato que afecta a más de 40 mil estudiantes sonorenses: "No solo se trata de la mejoría laboral de los trabajadores cuyo derecho jamás negaré, pero se trata también de no afectar a los jóvenes sonorenses”.

De acuerdo a la información compartida por el gobierno del estado en la administración de Rita Plancarte, actual rectora de la Unison, las huelgas han dejado a los estudiantes sin 11 días de clases. "Como gobernador tengo una limitación y esa limitación me la impone el presupuesto”, señaló Durazo al sentenciar que el gobierno no estaría en posibilidad de brindar apoyos presupuestales adicionales.

Por último, Durazo dijo que la medida de irse a huelga “va en contra de ubicar a la universidad en una institución de excelencia en materia de educación superior".

Fuente: Tribuna