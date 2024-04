El ‘boom’ de las tiendas chinas en Sonora genera opiniones encontradas

Cajeme, Sonora.- Con su extensa variedad de productos con colores vibrantes y curiosos empaques, a precios económicos, los negocios de cosas chinas han logrado captar a una parte considerable de los consumidores en el estado de Sonora. Sin embargo, las tiendas provenientes de China siguen generando polémica, pues su detonación en el mercado local ha generado opiniones divididas.

A nivel país no existen cifras concretas de cuántos comercios de este tipo hay establecidos, ni la derrama que dejan. De lo que sí se tiene registro es que en estados como Morelos, Sinaloa, Torreón, Hidalgo y otros, se han posicionado en contra de la llegada de estos. En Sonora, hay al menos unas 12 tiendas de estas en la capital, en el municipio de Cajeme hay por lo menos otras 5 y en demás partes del estado no es la excepción.

Tiendas chinas en Sonora dividen opiniones. Foto: Internet

Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes Centro de Hermosillo, apuntó que los comercios chinos realmente representan una afectación que a futuro pudiera culminar en el cierre de muchos pequeños negocios locales.

El líder de los comerciantes del Centro subrayó que el problema inicia desde el origen de la mercancía que no ingresa al país de una forma regular, el costo de la materia prima o de los productos es más bajo que el que puede ofrecer un comerciante local con un producto fabricado en México, ahí radica la desventaja.

No todos pagan impuestos, si tu vas a esos comercios, porque nosotros hemos corroborado yendo a hacer compras, al momento de pagar su intención es que tú pagues en efectivo, te dicen, si me pagas en efectivo te doy un descuento del 10 por ciento y si me pagas con tarjeta no te doy descuento, tampoco te dan descuento si pides factura y te cobran aparte el IVA”, detalló.